Рютте не нашёлся с ответом, есть ли у Польши индульгенция сбивать цели за пределами НАТО

В случае нарушения воздушного пространства НАТО сначала оценивает степень опасности залетающего объекта и потом принимает решение.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В связи с тем, что в Польше беспилотники пытались сбивать, а в Эстонии якобы российские истребители лишь «сопровождали» до границы, прозвучал вопрос, не является ли балтийский фланг НАТО слабее.

«Я внимательно слушал, как вчера Дональд Туск сказал, что при необходимости мы будем сбивать самолёты, как те беспилотники. И это возвращается к тому, о чем я упоминал: мы всегда будем оценивать ситуацию, оценивать непосредственную угрозу от летательного аппарата – и реагировать быстро и решительно. Это именно то, что произошло в этих двух случаях. Я горжусь нашими лётчиками-истребителями и командирами, которые координировали все эти действия», – уклонялся Рютте.

Однако генсеку напомнили и заявление главы МИД Польши в ООН о готовности сбивать все российские самолёты или ракеты, если они сознательно или ошибочно нарушат польское воздушное пространство.

«Имеет ли Польша право это делать под свою ответственность – или они связаны общими правилами действий для всего НАТО?», – попросил уточнить журналист.