Ряды ВСУ будут пополнять Свидетелями Иеговы – решение украинского суда

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В военное время, во время мобилизации и войны против РФ защищать Украину обязаны все ее граждане, независимо от вероисповедания, включая Свидетелей Иеговы (запрещенная в РФ экстремистская секта). Такое решение принял Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда Украины, сообщает издающаяся в Киеве «Судебно-юридическая газета».

Речь идет о рассмотрении получившего резонанс на Украине дела 573/406/24, в котором мужчина, принадлежащий по вероисповеданию к Свидетелям Иеговы, был приговорен к трем годам лишения свободы за отказ от военной службы.

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«В этом уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали военнообязанного виновным в том, что он после получения повестки без уважительных причин не явился в ТЦК для прохождения военной службы в воинской части. В кассационной жалобе защитник указал, что неявка его подзащитного в военкомат была связана с его принадлежностью к религиозному объединению Свидетелей Иеговы, учение которых не позволяет выполнять какую-либо военную службу, а потому из-за его глубоких религиозных убеждений уголовная ответственность исключается», – говорится в публикации.

Оставляя без изменений решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд решил, что в военное время, во время мобилизации не может идти речь о замене реальной службы альтернативной.

«В период, когда Украина осуществляет самооборону, когда существование самого государства находится под угрозой, каждый гражданин Украины должен осознавать необходимость поиска баланса между потребностями государства и интересами гражданина», – говорится в решении суда.

Также украинский суд ссылается на рекомендации ЕСПЧ, неоднократно обращавшего внимание Киева на необходимость учета «особой общественной потребности» и «пропорционально преследуемой законной цели» в случаях, связанных с необходимостью выполнения воинского долга и свободой вероисповедания.

«В Украине была объявлена общая мобилизация всех военнообязанных лиц, то есть речь идет не о военной службе по призыву, которая имеет место в мирное время (как в делах ЕСПЧ), а о военной службе по мобилизации для отражения вражеской вооруженной агрессии. По убеждению Суда, пребывание государства в правовом режиме военного положения является веской причиной для необходимости выполнения воинского долга всеми гражданами Украины, включая Свидетелей Иеговы», – говорится в решении суда.

Ранее в своем отчете от 1 мая украинский омбудсмен признал рост количества обращений от граждан и религиозных общин Украины, в том числе из других стран, относительно содействия в обеспечении гарантированного статьей 35 Конституции Украины и международными договорами права их верующих на замену военной службы альтернативной (невоенной) службой.

«Указанная ситуация требует срочного законодательного решения путем внесения изменений в действующую редакцию Закона Украины «Об альтернативной (невоенной) службе» с целью закрепления в нем права граждан на альтернативную службу во время действия военного положения. Неоднократные обращения Уполномоченного и поручения Правительства по этому вопросу в течение 2023 года, оставленные министерствами и ведомствами без должного реагирования, стали основанием для очередного обращения Уполномоченного к Кабинету Министров»,- пожаловался депутатам омбудсмен.

Напомним, что религиозная организация Свидетели Иеговы запрещена в РФ по обвинению в экстремизме. Одна из особенностей ее вероучения – категорический отказ от службы верующих в армии.