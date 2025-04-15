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Служба внутренней безопасности Эстонии (KAPO) озаботилась поездкой в «Артек» детского танцевального коллектива «Фламинго» из города Нарва.

Родителям юных танцоров грозит тюремное заключение за подрыв конституционного строя Эстонии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире радио «Спутник в Крыму» профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло пояснил, что спецслужбы взяли родителей танцоров в разработку, а СМИ раздули из поездки коллектива пропагандистскую историю.

«Оперативники KAPO взяли в оборот родителей, то есть они работают не по детям – они работают по взрослым, потому что нашли некий фактор давления и зависимости этих людей от полиции. Оперативников интересует вербовочный подход, потому что родителей в нынешних условиях в Эстонии можно шантажировать, и тогда либо они согласятся на сотрудничество, либо к ним можно применить различные меры, вплоть до репрессий. Политпропагандисты и политические технологи в Эстонии подхватили эту тему как информационный повод. И вот они превратили её в пропаганду, показывая некую бескомпромиссность и инициируя новый всплеск русофобии. У этих задачи совершенно другие», – подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что из-за галопирующей русофобии многие вынуждены были уехать из Прибалтийских стран.