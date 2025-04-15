Русофобская вольница: нацистской Эстонии сходит с рук абсолютно всё, включая преследование русских детей

Катя Добрина.  
15.04.2025 21:58
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Дискриминация, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Русофобия, Скандал, Сюжет дня, Эстония


Служба внутренней безопасности Эстонии (KAPO) озаботилась поездкой в «Артек» детского танцевального коллектива «Фламинго» из города Нарва.

Родителям юных танцоров грозит тюремное заключение за подрыв конституционного строя Эстонии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Служба внутренней безопасности Эстонии (KAPO) озаботилась поездкой в «Артек» детского танцевального коллектива «Фламинго» из...

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В эфире радио «Спутник в Крыму» профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло пояснил, что спецслужбы взяли родителей танцоров в разработку, а СМИ раздули из поездки коллектива пропагандистскую историю.

«Оперативники KAPO взяли в оборот родителей, то есть они работают не по детям – они работают по взрослым, потому что нашли некий фактор давления и зависимости этих людей от полиции. Оперативников интересует вербовочный подход, потому что родителей в нынешних условиях в Эстонии можно шантажировать, и тогда либо они согласятся на сотрудничество, либо к ним можно применить различные меры, вплоть до репрессий.

Политпропагандисты и политические технологи в Эстонии подхватили эту тему как информационный повод. И вот они превратили её в пропаганду, показывая некую бескомпромиссность и инициируя новый всплеск русофобии. У этих задачи совершенно другие», – подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что из-за галопирующей русофобии многие вынуждены были уехать из Прибалтийских стран.

«Именно из-за того, что их начали преследовать по национальному признаку – это факт. Но за каждую подобного рода акцию надо, конечно, бить по рукам. Есть довольно широкий спектр мер, с помощью которых мы можем на ту же Эстонию воздействовать, не исключая, кстати говоря, и информационный фронт», – заключил Манойло.

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