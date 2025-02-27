Россия не возражает, чтобы США получили доступ к недрам Украины, новых территорий, Арктики и даже самой России, получив в замен признание Штатами Крыма и новых регионов частью РФ.

Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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