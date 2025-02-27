Россия предложила США цену за признание Крыма и новых регионов -Пасков

Анатолий Лапин.  
27.02.2025 12:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина, Экономика


Россия не возражает, чтобы США получили доступ к недрам Украины, новых территорий, Арктики и даже самой России, получив в замен признание Штатами Крыма и новых регионов частью РФ.

Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не возражает, чтобы США получили доступ к недрам Украины, новых территорий, Арктики и...

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«Трамп сделает так, чтобы ценой прекращения огня и ценой частичного, негласного либо безмолвного принятия, приобретения Россией вот этих четырех областей, включая Крым, будет то, что он должен получить доступ к недрам Украины на своих условиях, к недрам этих четырех областей, к недрам России и к недрам Арктики тоже на своих условиях.

Соответственно, примерно почти то же самое, естественно, не в такой жесткой, грубой, без дипломатического наркоза форме сказал президент Владимир Путин. Он обозначил, что вообще-то, «Трамп, мы не против, чтобы вы не просто недрами Украины попользовались и даже не против, чтобы вы попользовались недрами этих же четырёх областей», пока что спорных с точки зрения международного права, но бесспорных с точки зрения российской Конституции. А мы не против поделиться и нашими российскими недрами. Это Путин говорит, если не дословная цитата, то по смыслу вообще-то один к одному», – заявил Пасков.

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