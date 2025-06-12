«Россия ответит зеркально»: во Львове со страхом ждут дронов в глубоком тылу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После атаки на российские стратегически аэродромы Украине стоит ожидать, что РФ будет прибегать к такой же тактике.

Об этом на своём канале заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы вступили в эту эру новых военных действий, когда атака происходит в непосредственной близости от цели. И не нужна военная база, не нужно все конвенционное, можно делать это скрыто и замаскировано. И вот это «можно сделать» открывает жуткую петлю. Потому что это как может делать правая сторона, так будет делать и агрессивная сторона. Понимаете, у нас эта тема вообще тоже не обсуждается, но западные как раз пишут, что после этой операции в войну привнеслись присущие сугубо для терроризма элементы ударов изнутри. Но по определенным таким неписаным нормам, любой удар из середины, он больше присущ терроризму, антитерроризму. Это понятийная база. И Россия, как опытный террорист номер один, пишут западники. И Россия с радостью подхватит эту инициативу, потому что у такого террориста, как враг, есть значительно больше ресурсов осуществлять диверсии изнутри», – сказал Дроздов.