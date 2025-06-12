«Россия ответит зеркально»: во Львове со страхом ждут дронов в глубоком тылу
После атаки на российские стратегически аэродромы Украине стоит ожидать, что РФ будет прибегать к такой же тактике.
Об этом на своём канале заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы вступили в эту эру новых военных действий, когда атака происходит в непосредственной близости от цели. И не нужна военная база, не нужно все конвенционное, можно делать это скрыто и замаскировано. И вот это «можно сделать» открывает жуткую петлю. Потому что это как может делать правая сторона, так будет делать и агрессивная сторона.
Понимаете, у нас эта тема вообще тоже не обсуждается, но западные как раз пишут, что после этой операции в войну привнеслись присущие сугубо для терроризма элементы ударов изнутри.
Но по определенным таким неписаным нормам, любой удар из середины, он больше присущ терроризму, антитерроризму. Это понятийная база. И Россия, как опытный террорист номер один, пишут западники. И Россия с радостью подхватит эту инициативу, потому что у такого террориста, как враг, есть значительно больше ресурсов осуществлять диверсии изнутри», – сказал Дроздов.
«Поскольку эта паутина открыла эту возможность для России, то теперь может наступить совсем другая уже действительность, по которой дроновые атаки могут происходить вообще без воздушной тревоги, потому что они могут осуществляться уже с территории противника.
И если это апробировано на России, то сто процентов Россия это апробирует на своем враге. И можно не говорить, кто это будет», – добавил русофоб.
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