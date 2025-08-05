Россия обойдет санкции, но Трамп разыграет эту карту – посол США в НАТО
Россия умело обходит санкционные ограничения, наложенные странами Запада. Тем не менее президент США Дональд Трамп все равно надеется, что очередное усиление давления заставит Россию остановиться на Украине.
Об этом в интервью агентству «Блумберг» заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На поле боя нет решения. Единственный способ — это дипломатическое решение. И президент Трамп создает условия, при которых Россия сядет за стол переговоров и заключит соглашение о прекращении огня, потому что это необходимо, чтобы остановить убийство. И я думаю, что вторичные санкции и тарифы против тех, кто финансирует эту войну, таких как Китай, Индия и Бразилия, покупая нефть, которую добывает Россия, – это очевидный следующий шаг, чтобы попытаться положить конец этой войне.
На днях президент Трамп сказал, что Россия очень хорошо умеет избегать санкций и уклоняться от них, но я думаю, что это действительно ударит по ним там, где это важно, а именно по их основному источнику дохода – продаже нефти этим странам. И президент Трамп разыграет эту карту, если Россия не сможет договориться о прекращении огня», – заявил Уитакер.
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