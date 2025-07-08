«Россия может воевать и жевать жвачку» – Джонсон
РФ производит новые танки намного быстрее США.
Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Преимущество России в том, что она производит много промышленной продукции. США сегодня не строят новый танк с нуля. Они берут старые танки «Абрамс», снимают с них снаряды, ремонтируют их и тратят два года, чтобы отремонтировать один танк. Россия же может построить новый танк Т-90 за месяц. Такая разница поражает воображение», – сказал Джонсон.
По его словам, аналогично обстоит дело с производством артиллерийских снарядов.
«Россия может воевать и жевать жвачку одновременно. Они значительно увеличили военное производство, и при этом они продолжают производить товары народного потребления. Жизнь людей не так сильно изменилась, как во время тотальной войны. В этом разница между СВО и войной», – отметил Джонсон.
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