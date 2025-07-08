«Россия может воевать и жевать жвачку» – Джонсон

Елена Острякова.  
08.07.2025 17:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 505
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика


РФ производит новые танки намного быстрее США.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

РФ производит новые танки намного быстрее США. Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Преимущество России в том, что она производит много промышленной продукции. США сегодня не строят новый танк с нуля. Они берут старые танки «Абрамс», снимают с них снаряды, ремонтируют их и тратят два года, чтобы отремонтировать один танк. Россия же может построить новый танк Т-90 за месяц. Такая разница поражает воображение», – сказал Джонсон.

По его словам, аналогично обстоит дело с производством артиллерийских снарядов.

«Россия может воевать и жевать жвачку одновременно. Они значительно увеличили военное производство, и при этом они продолжают производить товары народного потребления. Жизнь людей не так сильно изменилась, как во время тотальной войны. В этом разница между СВО и войной», – отметил Джонсон.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить