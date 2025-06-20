Россия должна быть готова к неизбежной войне с Европой – военный журналист
Западные политики и генералы уже не скрывают, что готовятся к прямой войне с Россией.
Об этом на канале «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Идет Третья мировая война. Запад, Европа в частности, прямо заявляет о том, что Украина ему сейчас крайне необходима, чтобы там полтора-два года продержаться, нарастить мощь, чтобы самостоятельно уже дальше воевать с Россией. Ну прямо об этом говорят действующие политики, действующие генералы.
Ну, можно, конечно, спрятаться в скорлупу и сказать, а мы не слышим, мы не верим. Но мы обязаны работать на упреждение», – сказал Фатигаров.
«Если мы будем себя вести так, что, ну, это вот всё провокации, вот они там говорят, они такие ястребы, мы им не верим. Ну, верить или не верить – это философские категории. А когда с их стороны полетят ракеты, а мы не готовы…
Я у себя в Телеграм-канале написал, что мы должны быть готовы к войне с Европой. Меня обвинили, что Фатигаров нагнетает обстановку, провоцирует. Да нет, еще раз, мы не должны хотеть воевать с Европой. Но с учетом их заявлений и, самое главное, их действий по развертыванию войск, по проведению агрессивных учений с соответствующими сценариями, мы должны быть к этому готовы», – добавил он.
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