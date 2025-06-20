Россия должна быть готова к неизбежной войне с Европой – военный журналист

Западные политики и генералы уже не скрывают, что готовятся к прямой войне с Россией.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идет Третья мировая война. Запад, Европа в частности, прямо заявляет о том, что Украина ему сейчас крайне необходима, чтобы там полтора-два года продержаться, нарастить мощь, чтобы самостоятельно уже дальше воевать с Россией. Ну прямо об этом говорят действующие политики, действующие генералы. Ну, можно, конечно, спрятаться в скорлупу и сказать, а мы не слышим, мы не верим. Но мы обязаны работать на упреждение», – сказал Фатигаров.