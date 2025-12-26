Российский эксперт: У нас есть, чем идеологически бить проект «Великий Туран»
У России есть, что идеологически противопоставить турецкому проекту «Великий Туран».
Об этом заявил Рустем Вахитов, доцент Башкирского государственного университета на презентации в Казани монографии «Мифологемы пантюркизма и безопасность России и Евразии в XXI веке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Во-первых, отметил Вахитов, турки не являются тюркским народом, это – греки, принявшие Ислам.
«Отличить по внешнему виду турка от грека, например, совершенно невозможно. Потому что современные турки — это просто исламизированные греки. Есть греки, которые сохранили Православие, и остались греками, а есть греки, которые приняли Ислам, и приняли потом тюркский язык, и, пожалуйста, получились турки, да.
Огромное количество сходств есть между византийцами и современными турками, начиная от архитектуры, от кухни, и кончая даже тонкими культурными моментами. Мало кто знает, что, например, современные иранцы не признают полумесяц символом Ислама. Полумесяц символом Ислама считают турки. А откуда он взялся? Это византийский герб Константинополя. Это византийское наследие. Турция, турки — это не тюркский этнос. Это такой смешно-синтетический тюрко-славяно-греческий, южноевразийский этнос», – сказал выступающий.
Более того, для знати Османской империи слово «тюрок» было унизительным.
«Если мы с вами обратимся к истории Турции, то с удивлением обнаружим, что еще в 19 веке слово «тюрок» означало «дурак», это воспринималось как ругательство, «тюрками» называли крестьян. Если бы мы какому-нибудь турецкому паше сказали бы, что он «дурак» – «тюрок», он бы просто оскорбился», – утверждает ученый.
Во-вторых, добавил Вахитов, тюркские народы имеют гораздо больше положительного опыта сосуществования с Россией, нежели с Турцией. Сходство же их языков ничего не гарантирует.
«В русском довольно много общих слов с польским языком. Мы слышим польскую речь, мы там до 30% ее можем понять. Но значит ли это, что поляки являются ближайшими друзьями русских? Вся история доказывает, что это не так.
Евразийцы говорили, что гораздо выше языкового единства стоит единство географического мира, которое формирует общую историческую судьбу. Наши народы (русский народ, казахский, башкирский, казахский и так далее) не схожи, у них разные языки и религии даже разные. Но мы очень долго вместе существуем, выработали очень крепкие механизмы коммуникации, и в этом смысле мы гораздо ближе друг к другу, чем, допустим, татарин и турок, или, там, русский и болгарин. Болгария два раза воевала на стороне Германии, против нас в 20-м веке, в Первой и Второй мировой войне», – сказал ученый.
