России нужно помочь Китаю искать «украинских тараканов»
Китай уже предпринял меры для того, чтобы его производители не поставляли дроны Украине.
Об этом китаист Николай Вавилов заявил в интервью газете «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Китай ввел в декабре прошлого года именно по этой теме экспортный контроль. После этого украинца приехать просто напрямую на завод и сказать «хочу купить дроны для фронта» уже так просто нельзя. Появились тысячи компаний, которые являются посредниками. Посредников уже сложно проверить, куда это уходит: в Европу, не в Европу. Закон никто не нарушает», – сказал Вавилов.
Он считает, что Минпромторг РФ со своей стороны тоже должен создать рабочую группу с участием китайской стороны.
«Зачем на зеркало пенять, если не все в порядке с внешним видом? Такой группы создано не было, все отдали на откуп китайцам. А Китай – это гигантская производственная площадка. Где производят миллионы дронов для всего мира, и выявлять украинских тараканов, которые расползлись по Китаю довольно сложно и проблематично, особенно если нет прямого запроса с российской стороны», – сказал Вавилов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: