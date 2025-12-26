России нечем помочь Венесуэле – единственный авианосец распиливают, – Сивков

Кризис вокруг Венесуэлы – как раз тот случай, когда Россия могла бы направить на подмогу свой авианосец. Однако единственный оставшийся корабль такого класса – «Адмирал Кузнецов» уже готовят к утилизации.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«А чем мы можем серьезно помочь Венесуэле? Наш единственный авианосец сейчас разбирается на металл», – сказал Сивков.

Он напомнил аргументы либералов, настаивавших, что у России больше нет амбиций, для которых нужен дорогостоящие большие корабли океанского класса.

«Отвечаю, «пятая колонна», этот авианосец, если бы он вошел в строй, – был бы в полтора раза увеличен потенциал Северного флота. Сейчас бы этот авианосец мог бы спокойно с авиагруппой, кораблями охранения прибыть в район Венесуэлы, продемонстрировать там флаг. Мог бы, а сейчас он не может это сделать, потому что его разбирают», – сказал Сивков.

Сказывается и то, что армия России скована войной на Украине.

«Когда мы говорим о том, что там происходит в Венесуэле, у нас, во-первых, нет сил и средств, а во-вторых, потому что мы сейчас решаем задачу замирения на Украине на приемлемых для нас условиях», – заявил Сивков.

