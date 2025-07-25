Официально: Последний авианосец России хотят отправить на металлолом

Михаил Рябов.  
25.07.2025 08:47
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


Последний авианосец России «Адмирал Кузнецов» устарел, не подлежит ремонту и модернизации, заявил бывший банкир Андрей Костин, ныне – глава Объединенной судостроительной корпорации.

«Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая… Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», – сказал он в интервью газете «Коммерсант».

Ранее информация о возможном списании «Кузнецова» публиковалась в СМИ лишь со ссылкой на неофициальные источники.

Последний авианосец России «Адмирал Кузнецов» устарел, не подлежит ремонту и модернизации, заявил бывший банкир...

Крейсер уже длительное время находится в ремонте. Начатая в 2017 году модернизация должна была завершиться в 2022 году, однако в 2019 году корабль пострадал от пожара, находясь у стенки судостроительного завода. Комментаторы уже задают вопрос, кто ответит за расходование колоссальных средств на так и не завершенное восстановление корабля?

Обозреватель Борис Рожин обращает внимание, что Индия и Китай до сих пор имеют в составе своих ВМС два бывших советских авианосца (переименованные «Варяг» и «Адмирал Горшков»), которые прошли модернизацию и продолжают службу.

Сторонники сохранения «Кузнецова» настаивают, что корабль нужен для тренировок летчиков палубной авиации, а также испытания беспилотников – до того, как Россия сможет построить современную замену авианосцу.

Ранее предлагалось в случае списания «Кузнецова» превратить его в музей в Севастополе.

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