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США не будут проводить расследование хищения средств, направленных в помощь Украине – деньги вернулись в карман американских политиков.

Об этом «Первому Севастопольскому» заявил экс-офицер разведки США, военный эксперт Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с самого начала знали, что независимая Украина, которая проявила себя после распада Советского союза, является недееспособной нацией. Это государство провалилось как политически и экономически, так и с точки зрения государства, построенного на основе законов. Украина – страна, где коррупция является правилом, а не исключением. США знали это, но работали на более масштабную цель – свержение России. Я хочу напомнить, что Америка не является другом России. Возможно, Трамп стремится к дружбе, но мы стремились добиться распада СССР, и считаем его своей стратегической победой», – отметил он.

Украина нужна как инструмент борьбы с Россией, и коррумпированность не помеха, а условие. Поэтому в помощь Украине всегда закладывали процент «на подпитку коррупции».

«Мы вкладывали десятки миллиардов долларов в коррумпированную систему, которая отнимет значительную часть средств. Мы знали об этом и включили «намеренную слепоту». Поэтому мы не собираемся искать коррупцию, проводить расследование, обычную юридическую проверку, которая проводится в Америке, чтобы выяснить – как украинцы воспользовались деньгами американских налогоплательщиков», – пояснил эксперт.

В конечном итоге украинские деньги вернулись в карман политиков, которые продолжают в США поддерживать Украину. И в этом нет ничего уникального, если учесть, какое влияние на Конгресс США имеет украинская диаспора.