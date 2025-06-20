Путин «в принципе» не исключил освобождения Сум

Россия не требует от Украины капитуляции, как президент США Дональд Трамп – от Ирана.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация не такая же, а принципиально другая. Россия не добивается капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложилась на земле», – сказал Путин.

Он считает правомерным, что российская армия занимает все новые украинские области.

«Я считаю русский и украинский народы одним народом. В этом смысле – вся Украина наша. Но мы исходим из реалий, которые складываются. Безусловно, есть люди в соседней стране, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета и независимости. Дай им Бог здоровья.

Но есть логика боевых действий, и там, где ступает нога русского солдата, то – наше. После безобразий, кторые они натворили в Курской области, мы создаем зону безопасности. В Сумской области она составляет от 10 до 12 километров. У нас нет задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю», – подчеркнул Путин.