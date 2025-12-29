Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британской прессе приходится изгаляться для поддержания градуса антироссийской истерии – газета Daily Mail вспомнила историю шестилетней давности, когда у берегов Норвегии была обнаружена белуга «с ремнями для переноски оборудования для слежки».

«Ремень безопасности и крепление для камеры вызвали предположения, что белуга была «китом-шпионом»… Рыбаки обнаружили рисунок резного рыболовного крючка, а также надпись на английском языке «Оборудование Санкт-Петербург»… после освобождения от пут он остался неподалеку и, похоже, привык к близости с людьми, что является необычной чертой для диких белуг и еще раз подтверждает, что он давно контактировал с людьми», – пишет газета.

Более того, утверждается, что белугу звали «Хвальдимир»:

«Это, в сочетании с информацией о существовании в России программы подготовки шпионов, использующих морских млекопитающих, заставило многих поверить, что Хвальдимир, чье имя является сочетанием норвежского слова «hval», означающего кит, и имени Владимира, имени российского диктатора Владимира Путина, используется российской разведкой».

Далее делается намёк, будто разоблачённый кит-шпион мог быть ликвидирован.

«Хвальдимир был найден мертвым в августе 2024 года. Хотя местные активисты первоначально утверждали, что он получил множественные огнестрельные ранения, вскрытие показало, что он, вероятно, умер от бактериальной инфекции».

Постращав читателей, газета, изображая объективность, приводит мнение неназванного российского полковника по имени Виктор, который обращает внимание на абсурдность обвинений: