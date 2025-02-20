Путин и Трамп будут на пару ломать Евросоюз – Карасёв

Вадим Москаленко.  
20.02.2025 22:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 490
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Дональд Трамп собирается разрушить Евросоюз, чтобы иметь возможность договариваться с каждой страной по отдельности.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп собирается разрушить Евросоюз, чтобы иметь возможность договариваться с каждой страной по отдельности....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Сегодняшняя Европа, брюссельская Европа – это враги Трампа. Глобалисты, прогрессисты, засевшие в Европе, сейчас из Штатов они сами будут выезжать, оседают в Лондоне и Брюсселе. Там заседают враги Трампа. Поэтому бьют по Брюсселю.

Не по Европе. Там, где протрампистские силы, там двусторонние отношения. Недавно Орбан подписал выгодное для Венгрии двустороннее соглашение с США… и с Китаем у него, и с Россией у него, и с Турцией у него.

Вот вам модель, как американцы хотели бы видеть Европу – без Брюсселя. Напрямую договариваться со столицами, где у американцев больше возможностей», – сказал Карасев.

«Что совпадает с позицией России – Брюссель как наднациональная, квазиимперская структура, Еврокомиссия и Европейский союз – это сильный коллективный игрок. А если будет Европа национальных государств – это будет Европа одиночек.

В этом интерес России, интерес США – доломать глобалистские структуры в Европе. Поэтому мы видим ситуативный союз США и России для того, чтобы доломать евросоюзовскую империю», – добавил он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить