Путин и Трамп будут на пару ломать Евросоюз – Карасёв
Дональд Трамп собирается разрушить Евросоюз, чтобы иметь возможность договариваться с каждой страной по отдельности.
Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодняшняя Европа, брюссельская Европа – это враги Трампа. Глобалисты, прогрессисты, засевшие в Европе, сейчас из Штатов они сами будут выезжать, оседают в Лондоне и Брюсселе. Там заседают враги Трампа. Поэтому бьют по Брюсселю.
Не по Европе. Там, где протрампистские силы, там двусторонние отношения. Недавно Орбан подписал выгодное для Венгрии двустороннее соглашение с США… и с Китаем у него, и с Россией у него, и с Турцией у него.
Вот вам модель, как американцы хотели бы видеть Европу – без Брюсселя. Напрямую договариваться со столицами, где у американцев больше возможностей», – сказал Карасев.
«Что совпадает с позицией России – Брюссель как наднациональная, квазиимперская структура, Еврокомиссия и Европейский союз – это сильный коллективный игрок. А если будет Европа национальных государств – это будет Европа одиночек.
В этом интерес России, интерес США – доломать глобалистские структуры в Европе. Поэтому мы видим ситуативный союз США и России для того, чтобы доломать евросоюзовскую империю», – добавил он.
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