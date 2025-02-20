Путин и Трамп будут на пару ломать Евросоюз – Карасёв

Дональд Трамп собирается разрушить Евросоюз, чтобы иметь возможность договариваться с каждой страной по отдельности.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодняшняя Европа, брюссельская Европа – это враги Трампа. Глобалисты, прогрессисты, засевшие в Европе, сейчас из Штатов они сами будут выезжать, оседают в Лондоне и Брюсселе. Там заседают враги Трампа. Поэтому бьют по Брюсселю.

Не по Европе. Там, где протрампистские силы, там двусторонние отношения. Недавно Орбан подписал выгодное для Венгрии двустороннее соглашение с США… и с Китаем у него, и с Россией у него, и с Турцией у него.

Вот вам модель, как американцы хотели бы видеть Европу – без Брюсселя. Напрямую договариваться со столицами, где у американцев больше возможностей», – сказал Карасев.