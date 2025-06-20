Путин допустил «катастрофический» для самой Украины ответ на безумные действия Зеленского

Елена Острякова.  
20.06.2025 19:21
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Попытка киевского режима применить против России «грязную» ядерную бомбу станет его последней ошибкой и, скорее всего, – с катастрофическими последствиями для всей Украины.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытка киевского режима применить против России «грязную» ядерную бомбу станет его последней ошибкой и,...

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«Во-первых, это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, их последней ошибкой. И наша ядерная доктрина, и здравый смысл, и практика наших действий говорят о том, что мы отвечаем на все угрозы зеркально. А отвечаем – всегда.

Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим – и для неонацистского режима, и, к сожалению, для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет», – сказал Путин.

По его словам, российская разведка не располагает подтверждением таких намерений Киева, «но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут возникнуть».

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