Путин допустил «катастрофический» для самой Украины ответ на безумные действия Зеленского

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Попытка киевского режима применить против России «грязную» ядерную бомбу станет его последней ошибкой и, скорее всего, – с катастрофическими последствиями для всей Украины.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, их последней ошибкой. И наша ядерная доктрина, и здравый смысл, и практика наших действий говорят о том, что мы отвечаем на все угрозы зеркально. А отвечаем – всегда. Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим – и для неонацистского режима, и, к сожалению, для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет», – сказал Путин.

По его словам, российская разведка не располагает подтверждением таких намерений Киева, «но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут возникнуть».