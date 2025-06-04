Пусть уже на саммите скажут прямо, что не будет нам никакого НАТО! – укро-дипломат

Возмутительно, что многие вещи, вроде «российской агрессии», даже на уровне стран НАТО переходят из состояния аксиом в предмет дискуссий.

Об этом на канале «UkrLife» заявил известный украинский дипломат, экс-посол Украины в США и Франции Олег Шамшур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока что даже то, что происходит вокруг саммита НАТО, свидетельствует о том, насколько в НАТО, и вообще вопросы по безопасности – сейчас, как и раньше, зациклены на США, а сейчас не столько на США, сколько на одном человеке. И поэтому сейчас обсуждается и перед заседанием «семёрки», и сейчас перед НАТО, то есть, даже формулировки относительно российской агрессии, даже формулировки относительно Украины!

Вроде бы это было автоматом, мы всегда могли рассчитывать на правильные формулировки, и сейчас они являются предметом дискуссии. Ситуация критическая в военной плоскости, но и очень-очень сложная в плоскости политико-дипломатической для нас», – суетился Шамшур.