Пусть уже на саммите скажут прямо, что не будет нам никакого НАТО! – укро-дипломат

Вадим Москаленко.  
04.06.2025 23:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Возмутительно, что многие вещи, вроде «российской агрессии», даже на уровне стран НАТО переходят из состояния аксиом в предмет дискуссий.

Об этом на канале «UkrLife» заявил известный украинский дипломат, экс-посол Украины в США и Франции Олег Шамшур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Возмутительно, что многие вещи, вроде «российской агрессии», даже на уровне стран НАТО переходят из...

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«Пока что даже то, что происходит вокруг саммита НАТО, свидетельствует о том, насколько в НАТО, и вообще вопросы по безопасности – сейчас, как и раньше, зациклены на США, а сейчас не столько на США, сколько на одном человеке. И поэтому сейчас обсуждается и перед заседанием «семёрки», и сейчас перед НАТО, то есть, даже формулировки относительно российской агрессии, даже формулировки относительно Украины!

Вроде бы это было автоматом, мы всегда могли рассчитывать на правильные формулировки, и сейчас они являются предметом дискуссии. Ситуация критическая в военной плоскости, но и очень-очень сложная в плоскости политико-дипломатической для нас», – суетился Шамшур.

«Вместе с этим принимались какие-то фантомные решения саммитами, что якобы Украина продвигается, но нужно было просто честно сказать – нет, не продвигается, нет, точно так же, какие могут быть чёткие гарантии при условиях неприсоединения к НАТО? Всё это было, всё это будет реализовано.

Но при этом нужно понимать, что никакая система европейской безопасности без Украины невозможна! Это абсолютная иллюзия, просто невозможна», – истерил невпопад укро-дпиломат.

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