Провал переговоров обернется для Украины неизбежной потерей новых территорий – укро-эксперт

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Если переговоры о мире на Украине провалятся, эта страна потеряет остатки Запорожской, Херсонской и Донецкой областей. Кроме того, Россия активизирует боевые действия в пограничных Сумской и Харьковской областях.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом эксперт не верит в скорое освобождение Одессы из-за сложности ландшафта на подступах со стороны Николаевской области и невозможности морской операции.

«Понятное дело, что речь идет о том, что Россия активизирует свою деятельность в Запорожской, Херсонской, Донецкой областях. Возможно, будут активизированы действия в Харьковской и в Сумской областях, то есть в приграничных областях. Тем более, что Путин еще в марте прошлого года говорил о том, что необходимо создать буферную зону между Украиной и Российской Федерацией. А о других областях, там Николаевская, Одесская говорят пока что исключительно гипотетически. Когда говорят о том, что Одесса может вот-вот быть присоединена к России, я не верю, потому что есть определенные аспекты», – отметил он.