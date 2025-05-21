Провал переговоров обернется для Украины неизбежной потерей новых территорий – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
21.05.2025 17:38
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если переговоры о мире на Украине провалятся, эта страна потеряет остатки Запорожской, Херсонской и Донецкой областей. Кроме того, Россия активизирует боевые действия в пограничных Сумской и Харьковской областях.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если переговоры о мире на Украине провалятся, эта страна потеряет остатки Запорожской, Херсонской и...

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При этом эксперт не верит в скорое освобождение Одессы из-за сложности ландшафта на подступах со стороны Николаевской области и невозможности морской операции.

«Понятное дело, что речь идет о том, что Россия активизирует свою деятельность в Запорожской, Херсонской, Донецкой областях. Возможно, будут активизированы действия в Харьковской и в Сумской областях, то есть в приграничных областях.

Тем более, что Путин еще в марте прошлого года говорил о том, что необходимо создать буферную зону между Украиной и Российской Федерацией.

А о других областях, там Николаевская, Одесская говорят пока что исключительно гипотетически. Когда говорят о том, что Одесса может вот-вот быть присоединена к России, я не верю, потому что есть определенные аспекты», – отметил он.

«С военной точки зрения, даже если посмотреть на ландшафты и прочее, брать Одессу можно либо с моря, что в принципе сейчас очень сложно, либо же с суши. Даже советские войска наступали на Одессу не с Николаева, не с Херсона, не вдоль Черного моря, а наступали именно с Черкасской и Кировоградской области.

Ландшафты в Николаевской области, на границе Одесской и Николаевской областей, каньоны, огромные скалы в районе Буга, которые очень сложно преодолеть даже при нынешнем развитии военной техники», – рассуждал Бондаренко.

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