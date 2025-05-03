«Променяли недра на бусы и радуемся»: украинский экономист о сделке с США

Вадим Москаленко.  
03.05.2025 17:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, США, Украина, Экономика


Подписав соглашение с Америкой об использовании недр, Украина лишила себя шанса на суверенное и богатое будущее.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Мосейчук, обслуживающей интересы Банковой, заявил украинский эксперт по энергетике Виктор Куртев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подписав соглашение с Америкой об использовании недр, Украина лишила себя шанса на суверенное и...

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Ведущая попросила прокомментировать соглашение о недрах, заключённое с Соединёнными Штатами.

«Я плохо воспринимаю внешнее управление в любой форме. Вот мы такие сидим, говорим: «Ну, бусинки на ресурсы какие-то, но 50 на 50, фух, нет предательства». За всю историю человечества любая страна, сознательно принявшая правила игры, где она является периферией или полупериферией, пускай даже прозрачной, без коррупции, но где транснациональные компании играют первую скрипку, никогда не стала богатой», – сказал Куртев.

«А страны, например, Великобритания, которая прошла первое поколение – это пираты, второе поколение – какие-то плюс-минус респектабельные капиталисты, а третье – лорды. Олигархи 90-х – они продукт своей эпохи. Но их дети или внуки способны в теории построить самостоятельную, суверенную и богатую страну.

А вот те, кто избрал добровольно этот первый путь, никогда не станут богатыми. Это ответ из истории. Ни одного примера», – сокрушается экономист.

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