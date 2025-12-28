Прокурорско-политический беспредел: Кишинев обезглавливает Гагаузию перед выборами

Ситуация в Гагаузии к концу 2025 года достигла критической точки. После того как 5 августа столичный суд приговорил башкана автономии Евгению Гуцул к семи годам заключения, 26 декабря суд Комрата вынес беспрецедентный вердикт экс-спикеру Народного собрания Дмитрию Константинову – 12 лет лишения свободы.

Обезглавливание автономии происходит на фоне подготовки к выборам в Народное собрание, намеченным на 22 марта 2026 года. Кишинев стремится демонтировать старую систему управления в регионе и заменить ее лояльными кадрами.

Политолог Александр Кориненко комментирует «ПолитНавигатору» происходящее в автономии.

– Можно ли говорить, что приговор Дмитрию Константинову стал финалом в зачистке старой гагаузской элиты перед выборами в Народное собрание? Означают ли действия Кишинева окончательный отказ от диалога с Комратом и переход к прямому административному управлению регионом?

– Приговор Дмитрию Константинову – это политический жест крупным шрифтом. Его вполне можно рассматривать как завершающий аккорд демонтажа старой гагаузской элиты перед выборами в Народное собрание. Власть в Кишиневе, по сути, больше не скрывает: ставка делается не на диалог, а на выжженную поляну.

Диалог – это когда есть партнеры. Сейчас же автономию последовательно лишают именно тех фигур, которые могли бы быть переговорщиками. В итоге Кишинев как будто говорит: «Раз вы не хотите говорить с нами правильно – мы будем говорить с вами через прокурора». Административное управление в мягкой обертке законности постепенно подменяет саму идею автономии. Формально все в рамках закона, по факту же это демонстративный отказ от политического компромисса.

– Сможет ли Кишинев сформировать лояльное большинство в НСГ, учитывая, что в округах автономии голосуют обычно за конкретных людей, а не за партии?

– Теоретически сформировать лояльное большинство в НСГ можно. Практически – это задача из разряда «на бумаге все красиво». Гагаузия голосует не за партии и не за лозунги из Кишинева, а за конкретных людей с фамилиями, биографиями и местными связями.

Можно убрать старых лидеров, можно переформатировать электоральное поле, можно даже завести «правильных» кандидатов, но это не гарантирует управляемости. Лояльность, построенная на страхе и судебных приговорах, работает плохо и недолго. В итоге Кишинев рискует получить не послушное большинство, а собрание с внешней лояльностью и внутренним саботажем, что для автономии привычно, а для центра крайне неудобно.

– Есть ли вероятность, что давление на автономию станет стимулом для консолидации протестного электората Гагаузии? Кто может стать новым «центром сборки» для автономии после вынесения приговоров Гуцул и Константинову? Есть ли вообще такие люди?

– Давление почти всегда ведет к консолидации. Вопрос лишь во времени и форме. Сегодня протестный электорат Гагаузии дезориентирован: привычные фигуры либо под приговорами, либо под следствием, либо в статусе токсичных персон.

Но пустота в политике долго не живет. Парадокс в том, что нынешними действиями Кишинев сам ускоряет поиск нового «центра сборки». Он может появиться не сразу и не в виде одного харизматичного лидера, а как коалиция местных авторитетов, примаров, неформальных лидеров, объединенных общей установкой: «против давления извне».

Есть ли такие люди? Пока в зачаточном состоянии, уж слишком сильна атмосфера страха. Но после приговоров Гуцул и Константинову запрос на новую фигуру или новый формат лидерства только усилился. И если Кишинев продолжит путать управление с наказанием, этот центр сборки появится быстрее, чем хотелось бы, и точно не по сценарию Кишинева. Гагаузы – это не те, кто готов плясать под дудку центральных властей.

Мы наблюдаем редкий случай, когда власть искренне верит, что уголовный кодекс способен заменить политику. История, как правило, смеется над такими экспериментами, но уже после того, как они дорого обходятся всем участникам.