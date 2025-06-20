Пришла пора создавать в России тероборону, невзирая на страх госаппарата – Сивков

Максим Столяров.  
20.06.2025 22:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для обеспечения безопасности тыловых регионов в России пора создавать территориальную оборону, формируемую из офицеров армии и различных силовых служб.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для обеспечения безопасности тыловых регионов в России пора создавать территориальную оборону, формируемую из офицеров...

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«Сколько населённых пунктов берётся в день? 2-3. Какая оперативная ёмкость населённого пункта? Сколько нужно личного состава, чтобы его взять? В лучшем случае – бригада, 5 тысяч человек. Умножаем. Получается 15 тысяч. Добавляем ещё, которые обслуживающие. Ещё 30, итого 45 тысяч. А группировка – 600 тысяч, если не больше», – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что наращивать численность силовиков нужно для обеспечения безопасности тыла.

«Для чего сейчас нам нужно решать задачу наращивания личного состава для территориальной обороны? Вот – то, о чем я говорю. Для того, чтобы не только ГИБДД, но и простые граждане это дело все контролировали и делали. Типа дружинников. Но уже дружинников мало.

Это должны быть уже целенаправленно создаваемые из профессионалов, ушедших в запас, части и даже соединения территориальной обороны, организованной надлежащим образом из людей, которые живут, соответственно, в этих районах.

Для этого нужно уточнять законодательство. Но проблема с законодательством заключается в том, что во многих средствах госаппарата, во многих партиях сидят люди, для которых подобные, созданные из основной массы народа формирования – представляют большую угрозу, чем враг», – резюмировал эксперт.

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