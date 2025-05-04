«Пригожин курильщика» вновь противно моросил на «Дожде»

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Российский продюсер Иосиф Пригожин во второй раз вышел в эфир телеканала-иноагента «Дождь», чтобы оправдаться.

В первый раз он лебезил перед украинкой-иноагенткой Юлией Таратутой в ноябре 2023 года, пытаясь убедить ее, что его слитый в сеть скандальный разговор с бывшим российским сенатором Фархадом Ахмедовым, в котором оба собеседника ругали российское руководство, является фейком, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На это раз продюсер пытался откреститься от того, что его жена певица Валерия записала песню «С чего начинается Родина» якобы на Донбассе. Ролик, в котором Валерия и гармонист выступают на фоне руин, опубликовал в своем инстаграме директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин.

На 40-секундное видео оперативно отреагировал министр культуры Украины Александр Ткаченко, который обвинил Валерию в том, что та сняла клип на развалинах какого-то бывшего украинского города, и обратился с жалобой в СБУ. К кампании подключился киевский пропагандист Дмитрий Гордон, грязно оскорбивший певицу и ее продюсера.

Гордону Пригожин пообещал «набить морду», а вот перед украинским министром попытался оправдаться.

«Я понимаю, что это общая трагедия – то, что сегодня происходит. И нам небезразлично все, что происходит. Мы давно ждем с нетерпением и надеемся, что, наконец, в этом году мир наступит между нашими странами. Найдутся какие-то правильные компромиссные решения. Мы на политику не влияем. Скорее, политика влияет на наши отношения друг с другом. Но мы должны быть трезвыми и воспринимать любую ситуацию абсолютно адекватно. Не разобравшись, какой-то министр Украины направляет письмо в СБУ, расследовать, где это проходило. Цирк, в принципе», – сказал Пригожин, нервно чиркая ручкой по бумаге.

Он уверяет, что Валерия снималась не на Донбассе а в съемочном кластере Роскино на Калужском шоссе, в декорациях фильма «В списках не значился». Она репетировала номер перед записью программы «Квартирник у Маргулиса», которая будет посвящена 80-летию Победы. Продюсер сделал ассистенту выговор за самодеятельность, «потому что я понимал, что так и воспримут все, что мы находимся на какой-то территории».

Пригожин признался, что Валерия выступала в Крыму после 2014 года, а «про остальные территории» он сказать ничего не может, хотя им предлагали приехать на фронт, но «давления не было».

Продюсер оправдывался даже за своего погибшего на СВО зятя, которого он «пытался отговорить и провести беседу». Пригожин особо подчеркнул, что фамилия у затя украинская, а погиб он на «территории РФ».

Продюсер призывает к мирным переговорам и заявляет, что «разочарован в политиках», которые не дают ему спокойно ездить на Запад.

«Почему простые граждане, в том числе, из России должны нести ответственность за разногласия между политиками. Это же лишили наших граждан возможности путешествовать, ездить к своим близким, родственникам. У кого-то где-то дети когда-то уехали. У кого-то бабушка живет за границей. А люди, которые получили за границей паспорта, а у них русские фамилии, им закрывают счета, лишают возможностей», – причитал Пригожин.

Три ведущих-иноагентки хвалили его с Валерией за то, что они «аккуратно себя вели», но все-таки пытались вывести продюсера на антироссийские высказывания.