Приговор Евгении Гуцул: Кишинёв перешёл к открытым расправам с несогласными

Приговор в виде семи лет лишения свободы, который в Кишиневе вынесли сегодня избранной народом главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, – это демонстрация силы власти над несогласными.

Можно не любить Гуцул, спорить с ее взглядами, но завтра на ее месте окажется любой, кто осмелится идти против «генеральной линии».

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Такое мнение высказал политолог Александр Кориненко. Резонансное событие он прокомментировал «ПолитНавигатору».

– Что означает приговор Евгении Гуцул? Как это решение власти может повлиять на доверие избирателей к идущему сейчас избирательному процессу?

– Это решение – не только про Евгению Гуцул. Оно – про демонстрацию того, что в Молдове сегодня можно судить избранного народом лидера автономии в ускоренном режиме, без учета политических и правовых последствий. Приговор фактически превращается в сигнал: воля избирателя для центральной власти вторична, если эта воля не совпадает с курсом администрации президента.

Для граждан это значит одно: доверие к избирательному процессу будет падать, потому что выборы начинают восприниматься как декорация, где результат легко обнуляется административными и судебными инструментами.

– Надо ли понимать, что и в других вопросах команда Санду может пойти до конца, например, в фальсификации предстоящих выборов?

– Если власть продемонстрировала готовность зайти так далеко в деле с башканом Гагаузии, значит, барьеров в других вопросах для нее уже почти не осталось. Механизмы давления, контроля судов, ЦИК и медиа – все это уже в руках команды Санду. И если они решили, что политическая цель оправдывает средства, то логично предположить: на выборах в сентябре 2025 года они будут использовать максимум административного ресурса, а «тонкая подгонка» результатов под нужный сценарий – более чем реальна. Это не прогноз из параллельной реальности, а продолжение тренда, который мы уже видели на выборах в Бельцах (во втором по величине городе Молдовы исключили из гонки кандидата на пост мэра от оппозиции – прим. автора) и в соседней Румынии.

– Что дальше будет в отношениях Кишинева и Комрата?

– Отношения перейдут в стадию холодной войны. Гагаузия почувствовала, что ее автономный статус – формальность, которую можно обнулить за одну судебную сессию. В ответ Комрат, скорее всего, будет усиливать политическую мобилизацию, искать внешних партнеров и активно апеллировать к международным структурам. Для Кишинева это будет раздражающий фактор, но центральная власть и дальше будет гнуть линию давления, чтобы показать пример остальным: несогласных ждет такая же судьба.

– Можно ли расценивать произошедшее как сигнал Приднестровью приготовиться к новому витку прессинга со стороны Кишинева?

– Да, это прямой сигнал. Я думаю, что Приднестровье внимательно смотрит на то, как Кишинев обращается с Гагаузией. Если сегодня автономия внутри Молдовы получает удар без серьезной оглядки на реакцию общества и международных структур, то завтра те же методы могут быть применены и к левому берегу Днестра. Для Санду это еще и элемент переговорной тактики с Тирасполем: «Смотрите, мы можем действовать жестко и быстро». Вопрос только в том, понимают ли в Кишиневе, что такая стратегия ведет не к реинтеграции, а эскалации.