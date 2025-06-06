Придворная социология уверяет, что украинцы готовы сколько угодно терпеть лишения войны

Игорь Шкапа.  
06.06.2025 15:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 10
 
Война, Дзен, Общество, Социология, Украина


Большинство украинцев якобы согласно на бессрочное продолжение войны, несмотря на все испытываемые трудности.

Таковы результаты опроса, опубликованного Киевским международным институтом социологии.

Большинство украинцев якобы согласно на бессрочное продолжение войны, несмотря на все испытываемые трудности. Таковы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Согласно данным, готовы терпеть сколько угодно 51 процент украинцев. И лишь 28 процентов не более полугода.

В феврале 2024 года готовы были терпеть сколько угодно гораздо больше – 79 процентов.

«Украинцы продолжают демонстрировать чрезвычайную стойкость и сохраняют волю к продолжению сопротивления. Наши союзники и враги должны осознавать, что хотя украинцы и хотят мира, но украинцы не пойдут на капитуляцию», – пафосно резюмирует КМИС.

Забавно, что еще в марте этого года терпеть сколько угодно были готовы лишь 44 процента респондентов, но уже в мае – июне июне цифра снова перевалила за 50 процентов.

«Оказывается, Трамп хочет мира и Зеленский «хочет» мира, но вот украинцы готовы терпеть войну сколько угодно. Ждём нарратива от ОП «Зеленский: хоть сегодня бы замирился, да украинцы не дают», – иронизирует над такими результатами популярный украинский паблик ЗеРада.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить