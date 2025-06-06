Придворная социология уверяет, что украинцы готовы сколько угодно терпеть лишения войны

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Большинство украинцев якобы согласно на бессрочное продолжение войны, несмотря на все испытываемые трудности.

Таковы результаты опроса, опубликованного Киевским международным институтом социологии.

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Согласно данным, готовы терпеть сколько угодно 51 процент украинцев. И лишь 28 процентов не более полугода.

В феврале 2024 года готовы были терпеть сколько угодно гораздо больше – 79 процентов.

«Украинцы продолжают демонстрировать чрезвычайную стойкость и сохраняют волю к продолжению сопротивления. Наши союзники и враги должны осознавать, что хотя украинцы и хотят мира, но украинцы не пойдут на капитуляцию», – пафосно резюмирует КМИС.

Забавно, что еще в марте этого года терпеть сколько угодно были готовы лишь 44 процента респондентов, но уже в мае – июне июне цифра снова перевалила за 50 процентов.