«Превращаемся в полицейское государство»: Львов затосковал по «европейской свободе»
Европа прекратит финансирование Украины, потому что Владимир Зеленский построил полицейское государство, в котором даже билет на поезд не купить без контроля органами.
Об этом в своём блоге заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На Западе видят, что если в ответ, на протяжении этого скандала, при уменьшении населения на 10 миллионов, в полтора раза увеличивается штат надзорных спецслужб, это тоже звоночек, какой выбор сделан и в какую сторону всё идёт.
При уменьшении населения на 10 миллионов, там с эмиграцией, с войной, увеличивается в полтора раза штат спецслужб. Ну понятно, какое государство строится», – сказал Дроздов.
По его мнению, для Европы тоже очень многое понятно.
«И для них, если выбор сделан в пользу авторитаризма, полицейского государства, где даже не купишь билет на поезд, человек уже не может купить, потому что надо кучу электронных подписей и всего остального.
Поэтому и вопрос стоит либо возвращать все, как было, либо Украина распишется в уничтожении институциональной автономии антикоррупционных органов и в утверждении неприкрытой автократической модели. Если такой выбор, то дальше мы будем уже сами», – пожаловался русофоб.
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