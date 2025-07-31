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Европа прекратит финансирование Украины, потому что Владимир Зеленский построил полицейское государство, в котором даже билет на поезд не купить без контроля органами.

Об этом в своём блоге заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе видят, что если в ответ, на протяжении этого скандала, при уменьшении населения на 10 миллионов, в полтора раза увеличивается штат надзорных спецслужб, это тоже звоночек, какой выбор сделан и в какую сторону всё идёт. При уменьшении населения на 10 миллионов, там с эмиграцией, с войной, увеличивается в полтора раза штат спецслужб. Ну понятно, какое государство строится», – сказал Дроздов.

По его мнению, для Европы тоже очень многое понятно.