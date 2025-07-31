«Превращаемся в полицейское государство»: Львов затосковал по «европейской свободе»

Тарас Стрельцов.  
31.07.2025 09:40
  (Мск) , Киев 
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Война, Дзен, Политика, Украина, Цензура


Европа прекратит финансирование Украины, потому что Владимир Зеленский построил полицейское государство, в котором даже билет на поезд не купить без контроля органами. 

Об этом в своём блоге заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа прекратит финансирование Украины, потому что Владимир Зеленский построил полицейское государство, в котором даже...

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«На Западе видят, что если в ответ, на протяжении этого скандала, при уменьшении населения на 10 миллионов, в полтора раза увеличивается штат надзорных спецслужб, это тоже звоночек, какой выбор сделан и в какую сторону всё идёт.

При уменьшении населения на 10 миллионов, там с эмиграцией, с войной, увеличивается в полтора раза штат спецслужб. Ну понятно, какое государство строится», – сказал Дроздов.

По его мнению, для Европы тоже очень многое понятно.

«И для них, если выбор сделан в пользу авторитаризма, полицейского государства, где даже не купишь билет на поезд, человек уже не может купить, потому что надо кучу электронных подписей и всего остального.

Поэтому и вопрос стоит либо возвращать все, как было, либо Украина распишется в уничтожении институциональной автономии антикоррупционных органов и в утверждении неприкрытой автократической модели. Если такой выбор, то дальше мы будем уже сами», – пожаловался русофоб.

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