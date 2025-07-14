«Потеря всего Левобережья – не худший сценарий для Украины» – нацистка Берлинская

Вадим Москаленко.  
14.07.2025 15:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Самый лучший для Украины сценарий – это потеря территорий с возможностью готовиться к новой войне.

Об этом в эфире «5 канала» заявила участница карательной операции против ЛДНР в составе нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самый лучший для Украины сценарий – это потеря территорий с возможностью готовиться к новой...

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«Потеря Сум, Запорожья, Харькова – это не худший сценарий. Хуже всего вовсе не это. Пора принять факт: началась битва цивилизаций. Она идет на нашей территории и будет только масштабироваться. Порой теплится надежда, что здравый смысл победит, что деды, правящие миром, не доведут нас всех до катастрофы. Не потащат за собой в ад.  Но всё, что я знаю о человечестве, рационально – подтверждает плохие прогнозы», – сказала Берлинская.

Далее она озвучила три сценария.

«Лучший. Русские забирают еще немного территории, мы подписываем что-то приемлемое, с гарантиями безопасности, и в тот же день начинаем готовиться к новому нападению через несколько лет», – описала нацистка.

По ее словам, есть «срединный сценарий» – большие территориальные потери, вплоть до всего Левобережья, но с сохранением государственности Украины.

«Подписываем что-то неприемлемое, входим в фазу гибридной войны. В результате внутренних политических распрей начнутся сепаратистские движения при поддержке условного Орбана и таких же «друзей». Города пустеют. Продолжается террор дронами. Все больше усиливаются пророссийские силы внутри страны. Тяжелые времена медленного умирания, агония государственности», – нагнетает Берлинская.

«Худший сценарий» она назвала «кошмарным сном».

«Государственность безвозвратно утрачена. Украина в полной оккупации.  Принудительно мобилизованные украинцы воюют против Западной Европы в составе объединенной русско-корейско-китайской армии», – фантазирует нацистка.

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