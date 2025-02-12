После Ельцина мы снова встали на уши, но уже правильно – полковник Трухан

За три года СВО Россия получила армию военного времени, с боевым опытом и выправленными основополагающими документами.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил полковник запаса ЦА МО РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо быть особо одарённым клиентом психиатрической лечебницы, чтобы считать, что в мирное время можно подготовить армию военного времени. Есть полугодовой период втягивания и адаптации к войне, и когда он пройден, основной костяк вооружённых сил составляют люди с непосредственным боевым опытом. Потому что многие получили сирийский боевой опыт. Но там другой театр военных действий, специфичный. А сейчас армия в массовом масштабе получила боевой опыт, который закрепляется и в котором она дальше действует», – подчеркнул он.

По словам эксперта, военное строительство идет непрерывно, и оно не подчинено тому, «какую щеку с утра почесал глава Генштаба Герасимов», о чем пишут в своих блогах псевдокомментаторы, не зная о существовании основополагающих документов. Таких, как ядерная доктрина, например.

«Там два слова поменяли, и в мире до сих пор растут продажи памперсов. Потому что внезапно эти ребята, которые решили, как те же самые поляки, поиграться попой – «мы не знаем, какой корабль к нам зашёл, то вы нас трогаете?» – поняли, что мы тронем. Потому что в ядерной доктрине появились слова, что применение оружия может быть не только по странам, которые открыто размещают, а и там, где мы считаем, что это есть. Это привет всему Ближнему Востоку и привет всем тем, кто будет предоставлять американцам свою территорию для дислокации», – пояснил Трухан.

Однако самым главным изменением он считает указ президента РФ о военном округе – он перестал быть межвидовым и под оперативно-стратегическим командованием. Разные рода войск объединяли в округа указом Ельцина от 1998 года, лишив флот и часть военно-космических сил своего командования. Теперь, по словам Трухана, «вооруженные силы второй раз встали на уши, но уже в правильном направлении».