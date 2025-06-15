Поразительно: Снабжающий ВСУ топливом завод поражен лишь на третий год СВО

Михаил Рябов.  
15.06.2025 12:51
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация


Самый масштабный за время СВО удар по Кременчугу, где находится крупнейший на Украине НПЗ, был осуществлен Россией минувшей ночью – «сначала десятки ударных дронов, а потом – ракетный обстрел», сообщил мэр Виталий Малецкий.

«Слава Богу, на данный момент погибших нет», – уточнил градоначальник.

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Самый масштабный за время СВО удар по Кременчугу, где находится крупнейший на Украине НПЗ,...

Интересно, что Полтавская администрация при этом традиционно отчиталась, будто бы ПВО Украины сбило большую часть беспилотников и ракет, включая «Кинжалы».

Минобороны РФ объясняет удар по Кременчугскому НПЗ тем, что предприятие «снабжало горючим группировки ВСУ на Донбассе».

«Цель удара достигнута, объект поражен», – говорится в сообщении.

Живущий в России экс-депутат Верховной рады Олег Царев поражается, что Кременчугский НПЗ выводят из строя лишь в третий год спецоперации:

«Поразительно, что Кременчугский НПЗ продолжал работать до последнего времени. Это был последний действующий нефтеперерабатывающий завод на Украине, который в свое время был изъят у Коломойского и передан вооруженным силам Украины для производства топлива. Если бы завод не функционировал вплоть до недавнего времени, в нем не было бы такого количества топлива, и он бы не горел так интенсивно».

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