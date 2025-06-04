«Пора повышать налоги и идти на жертвы» – в Британии готовятся к войне с Россией
Британии пора начать активную подготовку к войне с Россией, которая может начаться в течение следующих нескольких лет.
Об этом в эфире Sky News заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы должны перестать думать о себе сейчас, как о периоде длительного мира. Мы уже находимся в состоянии войны с Россией. Русские уже вовсю воюют с нами, начиная с кибератак, атаки на наши трубопроводы, на наши кабели, и все может стать намного хуже.
И я думаю, что в ближайшие 2-3 года ситуация может стать намного хуже. Мы еще не вступили в военную конфронтацию, но именно к этому мы и движемся, и мы должны быть готовы к этому.
Чего мы не знаем, так это того, поддержит ли это британская общественность. И мы узнаем это, я думаю, в ближайший год или два, когда придется пойти на жертвы», – каркал Кларк.
Также он потребовал сократить расходы на социальный сектор, здравоохранение, а также увеличить налоги ради пополнения военного бюджета.
«Я думаю, что нужно повысить налоги и сократить расходы. Иными словами, часть расходов на социальные нужды, вероятно, придется сократить.
Возможно, придется сократить часть расходов на экологию. Не хочется жертвовать образованием. И конечно нужно сдерживать рост расходов на здравоохранение, потому что знаете… мы тратим около 60 миллиардов долларов на оборону, и более 300 миллиардов долларов на здравоохранение. И по общему мнению, хотя мы все любим нашу систему здравоохранения, некоторые расходы не так эффективны, как должны быть», – добавил британский профессор.
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