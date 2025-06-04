«Пора повышать налоги и идти на жертвы» – в Британии готовятся к войне с Россией

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Британии пора начать активную подготовку к войне с Россией, которая может начаться в течение следующих нескольких лет.

Об этом в эфире Sky News заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны перестать думать о себе сейчас, как о периоде длительного мира. Мы уже находимся в состоянии войны с Россией. Русские уже вовсю воюют с нами, начиная с кибератак, атаки на наши трубопроводы, на наши кабели, и все может стать намного хуже. И я думаю, что в ближайшие 2-3 года ситуация может стать намного хуже. Мы еще не вступили в военную конфронтацию, но именно к этому мы и движемся, и мы должны быть готовы к этому. Чего мы не знаем, так это того, поддержит ли это британская общественность. И мы узнаем это, я думаю, в ближайший год или два, когда придется пойти на жертвы», – каркал Кларк.

Также он потребовал сократить расходы на социальный сектор, здравоохранение, а также увеличить налоги ради пополнения военного бюджета.