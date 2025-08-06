«Попался на новую уловку Путина!» – иноагенты тревожатся о Трампе

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Дональд Трамп после переговоров в Москве своего спецпосланника Стива Уиткоффа устроил телефонную конференцию – одновременно созвонился с киевским диктатором Зеленским, генсеком НАТО, премьером Великобритании и канцлером Германии.

В ходе этого разговора Трамп сообщил о намерении встретиться на следующей неделе с Владимиром Путиным, а затем провести беседу на троих уже с Зеленским, пишет New York Times со ссылкой на свои источники.

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Немецкий Bild сообщает: Трамп уверял, будто разговор Уиткоффа в Кремле оказался «более продуктивным, чем ожидалось».

«Ясно, что цели две. Уломать Путина на «перемирие с Украиной». И настроить Путина против Си перед его поездкой в Китай», – считает российский политолог Виталий Третьяков.

Международник Алексей Наумов прогнозирует два варианта развития событий:

«В лучшем виде речь может идти о воскрешении «плана Уиткоффа» образца апреля 2025 года (с юридическим признанием Крыма и прочим)… В худшем: то самое «воздушное перемирие».

Бежавший на Запад журналист-иноагент Дмитрий Колезев настроен мрачно.

«Трудно поверить, что Путин на самом деле пошел на какие-то существенные уступки — скорее предположу, что Трамп хватается за любую возможность не вводить обещанные санкции-тарифы и выдает за «прогресс» какую-то очередную путинскую уловку (вроде анонсированного «воздушного» перемирия)».

На «воздушное перемирие» намекает и томящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский.

«Это перемирие, установленное на конкретный срок, не изменит стратегическую ситуацию на фронте, не даст развернуть оборонный ВПК (при импотенции Зеленского это, в принципе, невозможно) и не помешает копить ракеты. Однако даст Трампу плечо для давления на Украину», – считает он.

Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров предполагает:

«Обтекаемость формулировок при сохранении веры в остановку боевых действий приводит к подозрению, что стороны в принципе договорились и теперь лишь тянут время, пока российские войска еще чего-то там захватят, откуда ВСУ не могут просто так взять и уйти».

Российский публицист Вадим Авва вообще не ждет никаких изменений.