Поляки намерены увеличить свою армию вдвое за счет украинцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из всех стран НАТО к войне сейчас готовы только ненавидящие Россию британцы и поляки.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Армии есть [у стран НАТО], а способностей у этих армий нет. Я уже не говорю о моральном аспекте, готовы ли они воевать с РФ. Нет. Определённые страны – да. В первую очередь, Британия. Потому что упорство и ненависть к Российской империи более чем достаточно, это касается поляков. Думаю, как только пройдут выборы в мае у поляков, то на рассмотрение в Сейме один законопроект уже ждёт, касающийся разрешения службы украинцев и белорусов в польской полиции, а следующий законопроект – привлечение украинцев к службе в войсках теробороны», – сказал Кривонос.