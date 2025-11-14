Польская дипломатия: Зеленский стал слишком авторитарным

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Коррупционные скандалы грозят поставить крест на европейских мечтах Украины. Об этом в эфире Polsat News заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня у меня в гостях был вице-премьер Украины Тарас Качка, и он в очередной раз услышал от меня именно это послание: самый простой способ потерять поддержку Запада — это терпеть коррупцию на Украине , — заявил Сикорский.

Он добавил:

«Если Украина будет терпеть коррупцию, она не вступит в Европейский Союз».

При этом министр попытался выгородить диктатора Зеленского, близкие друзья которого и стали фигурантами громкого уголовного дела. Так, последние отставки и аресты Сикорский охарактеризовал как «возможно, пример адекватной реакции государственных органов».

Куда более жестко в адрес Зеленского в программе Newsroom, выпускаемую порталом Wirtualna Polska, высказывается бывший посол Польши в Латвии и Армении Ежи Марек Новаковский.

«Это не первый коррупционный скандал. О коррупции на Украине говорят давно и широко, и, к сожалению, зачастую это правда. Но этот скандал, пожалуй, один из самых крупных, как по масштабу расходов, так и, прежде всего, по тому, что он затрагивает ближайшее окружение президента», — заявил Новаковский.

Он считает, что эта ситуация может негативно сказаться на политическом имидже Зеленского.