«Полигон так полигон!» – Украина демонстративно милитаризуется, прекратив участие в ДОВСЕ
Режим Зеленского заинтересован исключительно в продолжении войны, поскольку не имеет отношения и не видит никакой ценности ни в украинской территории, ни в её населении.
Об этом в своём видеоблоге заявил экс-депутат Верховной рады и активный в прошлом АТОшник и укро-нацист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина приостанавливает выполнение обязательств по Договору об обычных вооружённых силах в Европе, об этом сообщил МИД Украины. Договор об обычных вооружённых силах в Европе устанавливает лимиты на количество танков, боевых бронированных машин, артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов, которые может иметь страна. В МИД подчеркнули, что это очередной шаг в усилении Украины.
То есть полигон так полигон. О мире на Банковой даже не мечтают. Они не хотят говорить с Трампом, они не хотят переговариваться с Россией, они готовы воевать. До последнего метра нашей украинской земли и до жизни последнего украинца. Потому что страна для них чужая, и народ тоже чужой», – причитал Мосийчук.
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