Полиция опубликовала фото задержания киллера Парубия. Генерал: в «российских агентов» уже мало верят

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский опубликовал фотографии задержания мужчины, которого Киев считает подозреваемым в убийстве экс-спикера Верховной рады нациста Андрея Парубия.

«Мы знаем. Это преступление не случайное. В нем есть российский след», – написал чиновник.

Впрочем, учитывая, как часто СБУ отчитывается о задержании массы «российских агентов» без всяких доказывающих подробностей, в украинском обществе нет доверия к этой информации, заявил в эфире «Фабрики новостей» экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, бывший зампред Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Много вопросов к тому, что русские достаточно часто, и не только, а кто-то под видом русских через социальные сети нанимает людей для выполнения определенных задач за деньги. Это реалии нашей войны… СБУ часто этих людей берет под арест в момент подготовки к покушению на какое-либо должностное или не должностное лицо. Самое главное, что потом украинцы не знают, кто эти люди. Это самая большая проблема. Ибо, когда каждый украинец – независимо от его предпочтений, любит он Украину, любит ли он и ожидает Россию, – понимали, что есть конкретное лицо», – сказал генерал.

Он пояснил, что имеет в виду задержанных, о которых практически ничего неизвестно – «когда нет конкретных фамилий, то и восприятие серьезности и реальности гораздо меньше».