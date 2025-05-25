«Полетят роями. Русские уже используют дроны с ИИ!» – украинский генерал

Россия продолжает совершенствовать как тактику применения дронов, так и сами БПЛА.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия использует тактику удара звёздочкой, который заключается в том, что маршруты рассчитаны таким образом, чтобы близко к одному времени с разных сторон они заходили на объекты. А в данном случае этим объектом была больше столица нашего государства. Тогда по целям становится намного сложнее работать.

В последнее время россияне даже на обманки ставят и взрывные устройства, и средства разведки, и средства ретрансляции и так далее.

Но все же это меньше, чем штатные «Шахеды», которые тоже совершенствуются и увеличивается масса взрывчатого вещества… уже где-то до 90 килограммов, поднимают их на большую высоту, чтобы не достижимы были для оружия, ставят лучше двигатели, в том числе и реактивные, чтобы быстро передвигались. И очень трудно по такой цели работать», – сетовал укро-генерал.