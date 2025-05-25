«Полетят роями. Русские уже используют дроны с ИИ!» – украинский генерал

Вадим Москаленко.  
25.05.2025 17:20
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия продолжает совершенствовать как тактику применения дронов, так и сами БПЛА.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия продолжает совершенствовать как тактику применения дронов, так и сами БПЛА. Об этом на...

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«Россия использует тактику удара звёздочкой, который заключается в том, что маршруты рассчитаны таким образом, чтобы близко к одному времени с разных сторон они заходили на объекты. А в данном случае этим объектом была больше столица нашего государства. Тогда по целям становится намного сложнее работать.

В последнее время россияне даже на обманки ставят и взрывные устройства, и средства разведки, и средства ретрансляции и так далее.

Но все же это меньше, чем штатные «Шахеды», которые тоже совершенствуются и увеличивается масса взрывчатого вещества… уже где-то до 90 килограммов, поднимают их на большую высоту, чтобы не достижимы были для оружия, ставят лучше двигатели, в том числе и реактивные, чтобы быстро передвигались. И очень трудно по такой цели работать», – сетовал укро-генерал.

«Кроме того, применяется искусственный интеллект, как минимум, тоже по несколько направлений. Во-первых, если это относится к дронам FPV.

А есть дроны такого рода и на большой высоте, и наиболее сложный этап – это 200 метров управления такого рода дронами до цели. И оператор должен быть с высокой квалификацией, а таких не очень много.

Но когда есть наличие искусственного интеллекта в устройстве, то передается на его управление, и тогда на этот дрон не действуют средства подавления, и он автоматически наводится на цель.

Кроме того, они пытаются сейчас сформировать рои беспилотных аппаратов. А рой позволяет обмениваться информацией, более эффективно применять отдельно каждый из аппаратов. Так что враг не стоит на месте», – добавил Романенко.

 

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