«Погибнут миллионы людей» – Трамп поманил Россию и Украину деньгами, а потом перешел к угрозам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Россия и Украина в ближайшее время не заключат сделку, война затянется надолго, и в ней погибнут миллионы людей, пригрозил президент США Дональд Трамп, принимая во Флориде прилетевшего к нему киевского диктатора Зеленского.

Зеленский выучил уроки дресс-кода и теперь явился на переговоры в черном френче и рубашке, избегая нарядов цвета хаки. Трамп поначалу источал оптимизм и осыпал гостя комплиментами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Слишком много людей гибнет. И, думаю, что оба президента хотят заключить сделку… Мы урегулировали 8 конфликтов, но этот самый сложный. Думал, что он будет в середине списка… Этот джентельмен очень много работал. Он очень смелый, и его народ очень смелый, я имею в виду, через что им пришлось пройти. Ни одна нация в мире не сталкивалась с таким», – сказал Трамп.

Далее он перешел к комплиментам в адрес евробюрократов.

«Никто даже не знает, о чем будет соглашение о безопасности, но оно будет. Это будет серьезное соглашение, и европейские страны будут принимать в этом участие. Активно участвовать в обеспечении защиты. Европейские страны действительно молодцы. Они все замечательные люди».

Трамп уточнил, что дедлайна по заключению соглашения нет, а затем принялся обещать, что договор принесет экономические выгоды Украине:

«Для Украины сулит большие экономические выгоды. Предстоит многое восстановить, и можно получить много прибыли. Потенциально у них много ресурсов. То, о чем мы говорим, сулит Украине экономические выгоды», – сказал американский президент, очевидно, не случайно упомянув о ресурсах.

Журналисты поинтересовались, не сорвут ли переговоры продолжающиеся удары России.

«Я верю, что Украина тоже нанесла несколько мощных ударов, и я не говорю об этом в негативном ключе. В разных частях России произошли взрывы. Я не думаю, что это дело рук США. Возможно, это дело рук Украины», – ответил Трамп.

Пресса задала вопрос о судьбе замороженных российских активов. И тут Трамп тоже пообещал Москве выгоду, а затем перешел к угрозам: