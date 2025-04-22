Поддержка Украины становится непопулярной в странах ЕС

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Дональд Трамп использует мирные переговоры с Россией для того, чтобы поставит на место своих европейских сателлитов.

Об этом на канале «Спутник на русском» заявил военный эксперт Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, что стоит за угрозами Вашингтона выйти из украинского конфликта.

«Это козырь в переговорах с европейскими сателлитами, которые требуют от Штатов, чтобы они соблюдали свои прежние обязательства. А США фактически говорят: «Вы хотите, вы продолжайте, у нас другие приоритеты, мы будем тратить, а вы подчиняйтесь нашему решению, либо давайте сами». Проблема в том, что Европа может позволить себе продолжать поддерживать оружием, деньгами, но если раньше все это сходилось к снятию консервированию, то в дальнейшем, они сами это признают, это война, которую им придется вести в долг. Кто будет занимать в долг? То есть, когда фон дер Ляйен озвучивала сумму 800 миллиардов, которые они планировали, этот же план был фактически саботирован. Часть стран Европы, которым не улыбается вести эту войну, просто в долг, перекладывая издержки непосредственно на население, не захотели. Для многих политических партий, которые и так находятся в не лучшем состоянии, это грозит просто поражением. Потому что правые и левые популисты, конечно же, будут указывать, что вот почему становится хуже, потому что вот эти партии, они ценой вашего достатка продолжают вести войну где-то там на Украине. То есть, это ведет к ухудшению уровня жизни людей», – сказал Рожин.

Он напомнил, что население Европы уже сильно устало от Украины, а издержки на войну, чем пользуются США.