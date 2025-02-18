«Под штык встанут все»: мы возвращаемся в эпоху Гетманщины, страну нужно делить на полки – Кулеба

Анатолий Лапин.  
18.02.2025 16:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Без членства в НАТО Украине придется мобилизовать полтора миллиона человек, поделить страну на полки и ввести всеобщую воинскую повинность, в том числе для женщин.

Об этом в эфире русской службы BBC заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Без членства в НАТО Украине придется мобилизовать полтора миллиона человек, поделить страну на полки...

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«Это значит, что нам нужно будет полтора миллиона человек держать в армии. Но, по сути, вся страна должна быть поставлена под штык. Потому что были расчёты о том, что, по-моему, одного военного содержат восемь гражданских.

Поэтому мы должны понимать, мы должны честно себе сказать, мы переходим в военный режим, мы возвращаемся в эпоху Гетманщины. Страну нужно делить на полки, я не шучу сейчас, совершенно серьезно.

Ввести настоящую, всеобщую воинскую повинность для мужчин и женщин – служить будут должны все. Нужно будет изменить культуру в обществе», – вещал он.

«Никто не сможет сказать, что я там делаю донаты, поэтому я не воюю. Это просто перевернуть страну вверх тормашками за деньги, которые должны на это всё дать партнёры. То есть, по сути, мы говорим, у нас человеческая и культурная революция, а у вас – финансовая революция.

И так будет продолжаться на протяжении десятилетий. Это рабочая история, если на это будут деньги и время. Потому что Путин просто, если увидит, что мы двигаемся в этом направлении, он сделает все для того, чтобы нам на это времени не дать», – трепался Кулеба.

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