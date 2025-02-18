«Под штык встанут все»: мы возвращаемся в эпоху Гетманщины, страну нужно делить на полки – Кулеба

Без членства в НАТО Украине придется мобилизовать полтора миллиона человек, поделить страну на полки и ввести всеобщую воинскую повинность, в том числе для женщин.

Об этом в эфире русской службы BBC заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Это значит, что нам нужно будет полтора миллиона человек держать в армии. Но, по сути, вся страна должна быть поставлена под штык. Потому что были расчёты о том, что, по-моему, одного военного содержат восемь гражданских. Поэтому мы должны понимать, мы должны честно себе сказать, мы переходим в военный режим, мы возвращаемся в эпоху Гетманщины. Страну нужно делить на полки, я не шучу сейчас, совершенно серьезно. Ввести настоящую, всеобщую воинскую повинность для мужчин и женщин – служить будут должны все. Нужно будет изменить культуру в обществе», – вещал он.