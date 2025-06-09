Почти Х-файлы: агента швейцарской разведки подозревают в передаче русским ноутбука с секретными данными

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Громкий скандал в Швейцарии: сотрудники местной разведки (NDB) на протяжении многих лет сотрудничали с российскими агентами, в результате чего российские спецслужбы якобы могли получить «чувствительную информацию».

Как говорится в опубликованном швейцарскими СМИ расследование SRF Investigativ, в центре очередного шпионского скандала оказалось «киберподразделение» NDB, сотрудник которого долгое время контактировал с офисом компании Kaspersky в Москве.

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«Расследование SRF Investigativ показало, что реакция швейцарской разведки на эти контакты появилась только после того, как дружественные зарубежные спецслужбы заявили о возможном прекращении сотрудничества со швейцарскими коллегами», – говорится в публикации.

Из официального заявления Федеральной разведывательной службы (NDB) Швейцарии следует, что один из сотрудников NDB передал важную информацию с использованием секретных каналов связи в офис компании Kaspersky. Информация касалась «засекреченных данных» о находившихся в Гааге российских разведчиках в марте 2018 года.

Как говорится в секретном отчете комиссии NDB со ссылкой на сведения от дружественной зарубежной спецслужбы, последняя предупреждала Швейцарию: информация, представляющая угрозу жизни людей, попала в распоряжение военной разведки России и, возможно, ФСБ.

В публикации утверждается, что речь идет о довольно мутной истории отравления в марте 2018 года в британском городе Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Весной того же года в Нидерландах были задержаны российские разведчики Петров и Боширов, предположительно связанные с этими событиями.

«Поскольку анализ токсического вещества, которым был отравлен Скрипаль, проводили в швейцарской Лаборатории радиологического и бактериологического анализа в городе Шпиц (Labour Spiez, кантон Берн), то швейцарская разведка также была привлечена к этому расследованию»,- отмечается в материале.

Как следует из секретного отчета NDB, Федеральная служба разведки Швейцарии отреагировала на сигналы коллег только в декабре 2020 года, то есть более чем через два года после первого предупреждения.

Сотрудника В. сначала перевели на отдаленную работу, а затем он вообще покинул спецслужбу. Весной 2021 года NDB инициировала внутреннее расследование.

В то же время возникло множество противоречий, связанных с его увольнением. Уходя из NDB в Берне, В. унес с собой и личный служебный ноутбук. Он вернул его только в марте 2021 года — спустя более трех месяцев — в переустановленном виде, сославшись на наличие на устройстве личной информации.

Где и как были использованы секретные данные в течение года – неизвестно.