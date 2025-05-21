Почти 200 дронов атаковали Россию

Олег Кравцов.  
21.05.2025 09:11
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Ночью украинские дроны массировано атаковали территорию РФ.

Как сообщило Минобороны РФ, всего, начиная с 20.00 вчерашнего вечера, в атаке было задействовано почти 180 украинских БПЛА, которые фиксировались над Брянской, Орловской, Владимирской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Калужской областей.

Ночью украинские дроны массировано атаковали территорию РФ. Как сообщило Минобороны РФ, всего, начиная с...

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Кроме того, шесть дронов долетело до Московской области.

Информации об ущербе на данный момент не поступало, но со стороны Украины утверждается, что в Орловской области был атакован Болховский завод полупроводниковых приборов (АО «БЗПП»).

«Компания специализируется на разработке и производстве электронных компонентов для радиоэлектронной аппаратуры. Завод производит микросхемы, полупроводники, индикаторы, микросборки и вечные батарейки, которые применяются в различных системах связи, управления, радиоэлектронной борьбе, а также в тренажерах для танков и ракетных комплексов», – пишут украинские паблики.

При этом губернатор Орловской области Андрей Клычков утром сообщил, что, «по предварительной информации повреждений и пострадавших нет».

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