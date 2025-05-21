Почти 200 дронов атаковали Россию

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Ночью украинские дроны массировано атаковали территорию РФ.

Как сообщило Минобороны РФ, всего, начиная с 20.00 вчерашнего вечера, в атаке было задействовано почти 180 украинских БПЛА, которые фиксировались над Брянской, Орловской, Владимирской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Калужской областей.

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Кроме того, шесть дронов долетело до Московской области.

Информации об ущербе на данный момент не поступало, но со стороны Украины утверждается, что в Орловской области был атакован Болховский завод полупроводниковых приборов (АО «БЗПП»).

«Компания специализируется на разработке и производстве электронных компонентов для радиоэлектронной аппаратуры. Завод производит микросхемы, полупроводники, индикаторы, микросборки и вечные батарейки, которые применяются в различных системах связи, управления, радиоэлектронной борьбе, а также в тренажерах для танков и ракетных комплексов», – пишут украинские паблики.

При этом губернатор Орловской области Андрей Клычков утром сообщил, что, «по предварительной информации повреждений и пострадавших нет».