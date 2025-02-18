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Глава гиганта немецкого ВПК Rheinmetall Армин Паппергер дал большое интервью британской Financial Times, в котором изложил свою версию того, почему Европа оказалась отодвинута от реальных переговоров по Украине, несмотря на то, что вложила в финансирование Киева сотни миллиардов евро. Все дело – в недостатке внимания к собственной обороне.

«Десятилетия недоинвестирования в армию привели к изоляции региона на переговорах между США и Россией. Европейцам в течение последних 30 лет было очень удобно говорить: хорошо, потратьте 1 процент ВВП на оборону, это нормально», – считает оружейный барон.

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Издание напоминает, что с 2021 по 2024 год страны ЕС нарастили совокупные военные расходы более чем на 30%, до €326 млрд (около 1,9% ВВП блока), однако Дональд Трамп требует от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

«Если вы не инвестируете, если вы не сильны, с вами обращаются как с детьми […] США ведут переговоры с Россией, а ни одного европейца за этим столом нет — стало очевидно, что европейцы в этой ситуации — дети», — утверждает Паппергер.

По словам бизнесмена, запасы оружия европейских спонсоров Украины иссякли и «на складах ничего нет». В этих словах очевидный подтекст и пас в сторону европейских политиков – мол, увеличивайте заказы, мы готовы.

Германия, крупнейшая экономика Европы, в прошлом году потратила на оборону около 2% ВВП. Паппергер возлагает большие надежды на смену правительства в ФРГ после выборов 23 февраля, когда ослабнет запрет на бюджетные на заимствования и увеличатся военные расходы.

«Я лично уверен, что это произойдет, и произойдет немедленно», — прогнозирует он.

Он прогнозирует, что спрос на оружие остается высоким, поэтому при прекращении огня на Украине оборонные компании все равно останутся в плюсе.

Акции Rheinmetall первоначально упали после объявления плана Трампа по Украине, но восстановились из-за опасений европейцев по поводу необходимости увеличения военных расходов в связи с возможным снижением роли США как гаранта безопасности в Европе.

В целом это интервью – наглядное свидетельство справедливости тезиса о том, что истинным двигателем войны являются не какие-то туманные геополитические расчеты, а приземленные интересы концернов ВПК и производителей оружия.

Именно они толкают Европу, Америку, Россию и остальной мир к дальнейшей милитаризации ценой сворачивания инвестиций в социальную сферу, образование и человеческий капитал. Мерц придет, порядок наведет.