Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

По всему востоку Украины чиновники – как гражданские, так и военные – при первой же возможности переходят на русский язык, отказываясь от использования навязанной искусственной «мовы».

Такими переживаниями на заседании Верховной рады поделился депутат-нацист Сергей Рудык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Давайте будем откровенными, работы еще не початый край. Проедьтесь по восточным областным администрациям (восточным – имеется в виду по региональному принципу), заедьте в Харьковскую, заедьте в Запорожскую, в Днепропетровскую, в Херсонскую на юге, и вы увидите: там, где заканчивается, off records, они общаются на русском», – возмутился нацист.

По его словам, «мову» саботируют как гражданские чиновники, так и военные.

«Зайдите в органы государственного управления и военного управления, кто имеет допуск к государственной тайне и не только, просиживает свои штаны в этих комфортных условиях, и послушайте, на каком языке они общаются. Да, я вам открою глаза, они общаются очень часто по-русски!» – сказал Рудык.

Он призвал к дальнейшим репрессивным мерам против русского языка: «Должны максимально усиливать эту работу».