По всему востоку Украины саботируют «мову!» – нацист возмущается в Раде

Михаил Рябов.  
16.07.2025 23:12
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, Украина


По всему востоку Украины чиновники – как гражданские, так и военные – при первой же возможности переходят на русский язык, отказываясь от использования навязанной искусственной «мовы».

Такими переживаниями на заседании Верховной рады поделился депутат-нацист Сергей Рудык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По всему востоку Украины чиновники – как гражданские, так и военные – при первой...

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«Давайте будем откровенными, работы еще не початый край. Проедьтесь по восточным областным администрациям (восточным – имеется в виду по региональному принципу), заедьте в Харьковскую, заедьте в Запорожскую, в Днепропетровскую, в Херсонскую на юге, и вы увидите: там, где заканчивается, off records, они общаются на русском», – возмутился нацист.

По его словам, «мову» саботируют как гражданские чиновники, так и военные.

«Зайдите в органы государственного управления и военного управления, кто имеет допуск к государственной тайне и не только, просиживает свои штаны в этих комфортных условиях, и послушайте, на каком языке они общаются. Да, я вам открою глаза, они общаются очень часто по-русски!» – сказал Рудык.

Он призвал к дальнейшим репрессивным мерам против русского языка: «Должны максимально усиливать эту работу».

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