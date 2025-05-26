Ответственность за поражение Украины несет Зеленский – генерал ВСУ

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Украинская пропаганда обещает народу победу над Россией, но при этом Владимир Зеленский не выполняет своих обязанностей главнокомандующего.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Третья штурмовая с начала года не получает дроны от государства. Другие подразделения БПЛА говорят, что существуют только на обеспечении волонтёров. Нечем уничтожать врага. У нас государство не обеспечивает воинов средствами уничтожения врага. А как мы должны побеждать? Сапёрными лопатками? Как в таких условиях одержать победу над врагом, когда государство не обеспечивает всем необходимым, не создает условия, но ставит задачи?» – спросил Береза.

Генерал заметил, что это «хороший вопрос».

«Его, пожалуй, было лучше задать Владимиру Зеленскому и [министру обороны] господину Умерову. А также руководителям Министерства стратегической промышленности и Укроборонпрому. А где мобилизационный план, который вы должны проработать, и каждое предприятие Украины должно получить задание по выпуску продукции, которая обеспечивает потребности ВСУ? Нет такого. Так вы о победе или о тра-ля-ля?» – сказал Кривонос.

Он возмутился, что пропаганда Банковой рассказывает украинцам о победе над Россией, но реально для её достижения ничего не делается.