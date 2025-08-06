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Довольно странно критиковать озвучивание проблем украинской армии, тогда как настоящая «зрада» – это их следствие в виде огромных потерь на фронте.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-комбриг 53 бригады ВСУ, полковник запаса Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министерство остаётся, министры меняются, коррупция как была, так и остаётся. Так оно у нас и работает. Я же не говорю, что всё плохо, боже упаси, всё прекрасно! Придут американцы, нас спасут, Трамп нас спасёт. Скоро. Проведём демократические выборы, будем жить прекрасно и счастливо», – злобно язвил отставной укро-полковник.

Пропагандистка канала мрачно отметила, что быстрее придут русские, и всё будет немного иначе.