Остатки Украины должны стать федерацией, – «Клуб народного единства»

Украина, как осколок некогда большой империи, должна была стать федерацией, а не загонять всех в украинское национальное государство. В итоге это и привело к войне. На это в эфире «Крым 24» указал сопредседатель международного «Клуба Народного Единства», экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны делать акцент на том, что бывшая Украинская Советская Социалистическая Республика – осколок империи и несёт в себе все имперские признаки. Это государство должно было быть таким же по внутреннему устройству, как Российская Федерация. Попытка украинизировать русских, попытка построить унитарное украинское национальное государство привела к неизбежному, о чем говорили еще в 90-е – к войне. По-другому быть не может в стране, где подавляющее большинство говорит на русском языке, где большинство людей определяют себя русскими. Украинское национальное государство требует украинизации», – подчеркнул он.

Эксперт указал, что как только начали закручивать гайки с переходом на украинский язык, первым воспротивился Крым. И в итоге регион первым вышел из состава Украины. Есть обратный процесс, примером которому стала Донецка народная Республика.

«В ДНР в 2014-16 годах можно было учиться в школе на украинском языке. Это был свободный выбор жителей Донецкой народной Республики. Единицы буквально записывали детей на украинский поток. Но когда они увидели, что республика состоялась, никуда не денется, карьеру надо делать и надо думать о карьере детей, тогда у нас в первых рядах в русские школы стояли те, кто называли себя украинцами. Учитывая специфику региона, надо было ещё греческий ввести. У нас два огромных района с греческим населением. Татарский можно ещё», – пояснил Казаков.

Он добавил: задача – выработать универсальные правила, которые будут касаться всех, но не отдельных частных случаев. Однако частные трагические истории чаще становятся достоянием гласности.