Близкие к киевскому режиму структуры монополизировали рынок беспилотников на Украине и штампуют продукцию крайне низкого качества.

Об этом в интервью «Новости live» заявил бывший боевик Автомайдана, а ныне ВСУшник Юрий Касьянов, специализирующийся на дронах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас 70% фпв-дронов вообще не подходят сейчас для того, чтобы применять их на войне. Они устаревшие, там устаревшие системы связи, их приходится переделывать прямо в окопах», – жалуется Касьянов.

Он объясняет эту проблему монополизацией рынка дронов «несколькими фирмами, имеющими коррупционные связи с властью».

«И это такая ужасная правда. Это мародерство во время войны. И, наверное, это мародерство во время войны нам больше всего мешает сдерживать врага. И мы уже не говорим ничего о том, чтобы выиграть войну, а говорим, чтобы сдерживать врага. У нас не хватает людей, у нас не хватает ресурсов, техники, всего прочего, так у нас еще воруют сотни миллионов и миллиардов долларов и евро, потому что в войска поставляются абсолютно бракованные или изначально негодные дроны, которые невозможно использовать против врага», – сокрушается дронщик.

По его словам, даже в случае удачного запуска эффективность дронов крайне низкая. Касьянов заметил, что подрядчик МО Украины фирма Fire Point [принадлежит Тимуру Миндичу, бизнес-партнеру и близкому другу диктатора Владимира Зеленского] выпускает дроны, у которых «эффективность долета до цели 1-2%».