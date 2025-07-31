Украинцам, как и западной повестке в целом, мало того, чтобы беглые российские либералы унижались и во всём потакали Киеву – им нужно, чтобы эти люди прямо себя признали недочеловеками.

Об этом в эфире канадского канала «Радио Вера» заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот необъяснимый эпизод в рамках мира, где все люди братья, где геополитики нет, собственно, и заставил меня думать. Потому что – нет, мне не нравится, когда меня «отменяют» те люди, для поддержки которых я рискую всем! Я начинаю думать: а что, собственно, происходит? Это не единственная причина, много других, не буду перечислять. Мне было безумно странно видеть, как гнобят тот же самый «Дождь» [признан в РФ иноагентом]. Есть классическая антивоенная позиция: «Наши мальчики гниют в окопах, что они там забыли?» За эту позицию тогдашний «Дождь», который быстро исправился и принял линию партии, «отменили» со словами: «Нет, вы не должны говорить наши мальчики, вы должны говорить военные преступники», – напомнила Латынина.