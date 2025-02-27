Оккупированная Суджа превратилась в смертельный капкан для ВСУ
Просроченный президент Украины Владимир Зеленский пытается удержать приграничные приграничные территории Курской области до начала переговоров.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил в прошлом полковник российского спецназа Анатолий Матвийчук, обративший внимание, что ВСУ в последнее время вводя все новые и новые резервы.
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По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, противник последние недели безрассудно бросает в бой все больше и больше своих резервов.
«Складывается ощущение, что это последние дни существования «киевского режима» и он решил поставить точку над своими запасами. Но это не совсем так. Дело в том, что Зеленский всеми правдами и неправдами пытается сохранить своё присутствие в Курской области. Просроченный президент Украины хранит верность своей шизофренической идее обмена территориями», – сказал Матвийчук в интервью «Московскому комсомольцу».
По его мнению, в США украинский диктатор будет пытаться продать своё присутствие на нашей территории и стать возможным участником переговоров.
«Думаю, что это большая ошибка, так как ресурсы ВСУ в ближайшее время окончательно иссякнут», – прогнозирует полковник..
Он поделился, что происходит на «дороге смерти» – трассе, которая связывает Суджу с Украиной и которая находится под огневым контролем ВС РФ.
«Мы действительно перерезаем дорогу на Суджу. Сейчас контролируем примерно 30%. Это говорит о том, что наш контроль будет расширяться и в ближайшее время группировку ВСУ ждут или полное окружение или попытка побега под нашим огнем», – считает собеседник издания.
Эксперт гвоорит, что ситуация с дорогой, заваленной подбитой техникой, мешает снабжению оккупационной группировки и ее маневрированию.
«Кроме того, это позволяет нашим беспилотникам и военно-космическим силам создавать искусственные пробки для противника и наносить им потери», – резюмировал Матвийчук.
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