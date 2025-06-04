Офицер ВСУ: ТЦК и СБУ поднимают на «ухилянтах» до $10 млрд в год

Вадим Москаленко.  
04.06.2025 19:43
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Коррупция, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


В отличие от своего предшественника Порошенко, у которого всё было зациклено на вертикали, коррупционная схема команды Зеленского работает крайне хаотично.

Об этом на канале «Alpha media» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В отличие от своего предшественника Порошенко, у которого всё было зациклено на вертикали, коррупционная...

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«ТЦК – это особый случай, там в основном СБУ занимается, контрики, это их корыто. Конечно, что-то перепадает и «сухопутке». Вообще, в отличие от Порошенко, система Зеленского очень хаотична, там чёрт ногу сломит, течёт всем.

У Порошенко всё текло вверх, а сверху поступала зарплата всем участникам схемы. А тут каждый рвёт на своём месте, чуть-чуть отстёгивает наверх, каждый по своей вертикали, так что всё очень сложно. Но львиную долю держат контрики в этом грандиозном финансовом потоке», – рассказал Бекренев.

Ведущий Фельдман озвучил информацию, что годовой «рынок услуг ТЦК» составляет от 700 млн. до 2 млрд. долларов.

«Ну, если соединить с МСЭК и прочими вариантами уклонения и бегства за границу, я оцениваю до 10 млрд. в год. Долларов. Другой вопрос, что оно всё распределяется так.

Если бы Петя этим всем рулил, он бы получал минимум 8, а пол миллиарда где-то выдавал в качестве зарплаты людям, которые должны за этим смотреть. Пограничникам, оперативникам, которые следят, чтобы менты случайно не загребли этих правильных людей, потому что по квоте работают.

А у Зеленского бардак полный, кто как может, так и это. И поэтому, когда ловят – ну, это те, кто охамел мимо кассы столько нести», – обрисовал ситуацию «Грин».

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