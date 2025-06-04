Офицер ВСУ: ТЦК и СБУ поднимают на «ухилянтах» до $10 млрд в год

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В отличие от своего предшественника Порошенко, у которого всё было зациклено на вертикали, коррупционная схема команды Зеленского работает крайне хаотично.

Об этом на канале «Alpha media» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ТЦК – это особый случай, там в основном СБУ занимается, контрики, это их корыто. Конечно, что-то перепадает и «сухопутке». Вообще, в отличие от Порошенко, система Зеленского очень хаотична, там чёрт ногу сломит, течёт всем. У Порошенко всё текло вверх, а сверху поступала зарплата всем участникам схемы. А тут каждый рвёт на своём месте, чуть-чуть отстёгивает наверх, каждый по своей вертикали, так что всё очень сложно. Но львиную долю держат контрики в этом грандиозном финансовом потоке», – рассказал Бекренев.

Ведущий Фельдман озвучил информацию, что годовой «рынок услуг ТЦК» составляет от 700 млн. до 2 млрд. долларов.